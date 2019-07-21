Президента Туркмении не видели на публике 10 дней

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, о смерти которого сообщили неофициальные источники в Ашхабаде, не появлялся на публике 10 дней — с 5 по 15 июля. Об этом сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Отмечается, что 15 июля государственные телеканалы сообщили, что глава государства ушел в отпуск, и показали репортаж о том, как он пишет книгу и проводит время с семьей. С того момента информации о Бердымухамедове не было.

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При этом государственные СМИ почти каждый день его отсутствия публиковали послания и поздравления от лица президента. Так, 21 июля появилось поздравление Бердымухамедова, адресованное медицинским работникам страны. 20 июля сообщалось, что президент Туркмении обратился в приветствием к участникам международной конференции «Здоровье-2019».

Ранее директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаев со ссылкой на источники в Ашхабе сообщил о смерти Гурбангулы Бердымухамедова. «Когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — сказал Рубаев.

YouTube-канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на корреспондентов в Ашхабаде сообщил, что политик скончался 20 июля. Причиной смерти назвали острую почечную недостаточность.

Гурбангулы Бердымухамедов возглавил Туркмению в конце 2006 года. Он известен своими необычными увлечениями — в течение почти 13 лет, что он находится у власти, глава государства неоднократно учил генералов стрельбе и метанию ножей, играл на гитаре и пианино, участвовал в скачках, дрифтовал на автомобиле и даже читал рэп.

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