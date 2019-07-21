«Похоронивший» президента Туркмении политолог объяснился

Директор Центра мониторинга евразийских проблем, политолог Аслан Рубаев заявил, что информация о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

Он объяснил, что ранее полученные сведения оказались опровергнуты тем же источником. «Приношу свои извинения родным и близким президента, а также всем гражданам Туркменистана», — написал Рубаев.

Материалы по теме СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не появлялся на публике в течение 10 дней перед отпуском

Ранее политолог рассказал, что о смерти Бердымухамедова ему сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде. «Когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он ушел в отпуск», — сказал Рубаев.

Посольство Туркменистана в Москве назвало информацию о смерти президента абсолютной ложью. Источник в политических кругах страны сообщил «Ленте.ру», что Бердымухамедов не появляется на публике, так как уехал к больной матери.

«[Президент] не умер, а улетел в Германию к матери, которая вот уже десять дней находится в тяжелом состоянии и прикована к постели», — сказал он.

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