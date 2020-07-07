ВОЗ поможет запретившей слово «коронавирус» Туркмении бороться с коронавирусом

Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в Туркмению для того, чтобы помочь властям предотвратить проникновение коронавируса в страну. Об этом сообщает «Нейтральный Туркменистан».

Специалисты прилетели в страну чартерным рейсом туркменских авиалиний. Отмечается, что в стране были предприняты эффективные меры по предотвращению заражения граждан. Поэтому основной целью визита экспертов ВОЗ станут консультации со специалистами системы здравоохранения по поводу Плана обеспечения готовности и реагирования страны на эпидемию.

В Туркмении, по официальным данным, нет ни одного случая заражения коронавирусом. Жители, которые в целях безопасности решили носить на улице медицинские маски и перчатки, рискуют быть оштрафованными за нарушение общественного порядка.

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов решил создать мессенджер для распространения «достоверной информации». Он также поручил туркменским СМИ зарегистрироваться в популярных соцсетях, чтобы доносить мировому сообществу информацию об успехах, «достигаемых во всех секторах национальной экономики».

В конце марта сообщалось, что власти Туркмении запретили журналистам употреблять слово «коронавирус» в публикациях. Его исключили из специальной брошюры, которую министерство здравоохранения рассылает в учебные заведения, больницы и на рабочие места.

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