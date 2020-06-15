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Туркмения построит в Афганистане центр по выявлению коронавируса

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Фото: АГН «Москва»

В Афганистане при содействии Туркмении построят центр по выявлению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Радио Азатлык» со ссылкой на администрацию афганской провинции Фарьяб.

Это будет первый центр для тестирования на коронавирус в провинции. Ранее сообщалось, что Туркмения оказывает финансовую, гуманитарную и медицинскую помощь населению Фарьяба.

В самой Туркмении, по официальным данным, нет ни одного случая заражения коронавирусом. Жители, которые в целях безопасности решили носить на улице медицинские маски и перчатки, рискуют быть оштрафованными за нарушение общественного порядка.

В начале мая президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке в Россию в связи с пандемией коронавируса гуманитарной помощи: продовольствия, промышленной продукции, текстиля и стройматериалов. Груз решили передать безвозмездно «в качестве жеста дружбы и добрососедства».

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