В запретившей слово «коронавирус» Туркмении возобновят футбольный чемпионат

В Туркмении решили возобновить местный футбольный чемпионат. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Сезон местного чемпионата продолжился с 19 апреля. Болельщикам будет разрешено посещать матчи. Временный запрет на проведение матчей был наложен решением Футбольной ассоциации Центральной Азии 24 марта на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

31 марта в организации Reporters Without Borders сообщили, что на территории Туркмении запретили использование слова «коронавирус». Правозащитники связали данное решение местных властей со стремлением скрыть информацию о распространении COVID-19.

Помимо Туркмении, футбольный чемпионат продолжается в Белоруссии. Права на трансляцию игр местного первенства приобрел в том числе и российский телеканал «Матч ТВ». Кроме того, профессиональные футбольные лиги продолжили сезон в Бурунди, Таджикистане и Никарагуа.

Большинство спортивных соревнований по всему миру приостановлено или отменено на фоне пандемии коронавируса. Футбольные турниры в России приостановлены до 31 мая. Чемпионат Европы, запланированный на лето 2020-го, был перенесен на год.

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