Белорусские фанаты призвали к бойкоту матчей из-за коронавируса

Фанаты белорусского футбольного клуба «Неман» из Гродно призвали к бойкоту матчей чемпионата страны из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает TUT.by.

«Мы осознаем, что нам "кто-то врет". Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома», — говорится в заявлении.

Также фанаты призвали Федерацию футбола Белоруссии остановить чемпионат, который остается единственным действующим в Европе. Позже к этой инициативе присоединились болельщики других ведущих клубов страны.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что власти Белоруссии недостаточно полно и регулярно информируют своих граждан о ситуации в стране. Ожидается, что республику посетит миссия ВОЗ с целью оценки положения дел.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заподозрил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в том, что тот не раскрывает истинные масштабы эпидемии в республике. Лукашенко и раньше отвечал на подобные обвинения. По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 163 человека, два скончались, 53 выздоровели. В стране не вводились карантинные меры, не отменялись массовые мероприятия, границы не закрыты.

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