Белорусские фанаты призвали к бойкоту матчей из-за коронавируса

Фанаты белорусского футбольного клуба «Неман» из Гродно призвали к бойкоту матчей чемпионата страны из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает TUT.by.
«Мы осознаем, что нам "кто-то врет". Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома», — говорится в заявлении.
Также фанаты призвали Федерацию футбола Белоруссии остановить чемпионат, который остается единственным действующим в Европе. Позже к этой инициативе присоединились болельщики других ведущих клубов страны.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что власти Белоруссии недостаточно полно и регулярно информируют своих граждан о ситуации в стране. Ожидается, что республику посетит миссия ВОЗ с целью оценки положения дел.
Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заподозрил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в том, что тот не раскрывает истинные масштабы эпидемии в республике. Лукашенко и раньше отвечал на подобные обвинения. По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 163 человека, два скончались, 53 выздоровели. В стране не вводились карантинные меры, не отменялись массовые мероприятия, границы не закрыты.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения