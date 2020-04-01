В Белоруссии отказались связывать рост числа больных пневмонией и коронавирус

Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан отказалась связывать рост числа больных пневмонией с массовым распространением коронавируса SARS-CoV-2 и объяснила это сезонными факторами. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала «Беларусь 1». Ее цитирует TUT.by.

По ее словам, из-за аномально теплой зимы в республике на три недели сместился пик заболеваемости ОРВИ, а через две недели после этого в Белоруссии обычно регистрируется пик заболеваемости пневмонией. В этом году он пришелся на пандемию коронавируса в Европе. Богдан подчеркнула, что причиной в большинстве зафиксированных случаев стал «свиной грипп» H1N1, распространяющийся в этот сезон.

Представитель Минздрава подчеркнула, что в тяжелых случаях пациенты сдают анализ на COVID-2019, а с прошлой недели тестирование проводится и для пневмоний средней степени тяжести. Богдан указала, что Белоруссия по количеству тестирований на душу населения занимает девятое место в мире. Белорусские больницы, подчеркнула замминистра, лучше оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, чем больницы в США — 38 аппаратов на 100 тысяч человек против 18 на 100 тысяч человек.

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Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что власти Белоруссии недостаточно полно и регулярно информируют своих граждан о ситуации в стране. Ожидается, что республику посетит миссия ВОЗ с целью оценки положения дел.

Кроме того, президент Литвы Гитанас Науседа заподозрил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко в том, что тот не раскрывает истинные масштабы эпидемии в республике. Лукашенко и раньше отвечал на подобные обвинения. По последним данным, в Белоруссии заразились коронавирусом 163 человека, два скончались, 53 выздоровели. В стране не вводились карантинные меры, не отменялись массовые мероприятия, границы не закрыты.

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