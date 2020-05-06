Туркмения отправит в Россию гуманитарную помощь

Туркмения отправит гуманитарную помощь в Россию в связи с пандемией коронавируса. Об этом в среду, 6 мая, сообщает Turkmenportal со ссылкой на местное телевидение.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал распоряжение об отправке в Россию продовольствия, промышленной продукции, текстиля и стройматериалов. Груз будет передан безвозмездно «в качестве жеста дружбы и добрососедства». Помощь, в частности, предназначена для Астраханской области.

По официальным данным, в Туркмении до сих пор не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом. В апреле в стране провели массовый велопробег в честь Всемирного дня здоровья и объявили о возобновлении футбольного чемпионата. Временный запрет на проведение матчей ввела Футбольная ассоциация Центральной Азии в конце марта из-за пандемии коронавируса.

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