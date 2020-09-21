Зеленский обвинил Россию в разделении мира

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в агрессии по отношению к его стране и попытки восстановить разделение мира на сферы влияния. Об этом он заявил в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, передает ТАСС.

По его словам, создание ООН 75 лет назад стало символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны. «Но оккупация Крыма и военная агрессия России в Донбассе доказывают, что этот урок не выучен», — заявил Зеленский.

Он отметил, что это не только война на Украине, а «война в Европе». «Не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния», — заключил Зеленский.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что война в Донбассе завершится при президентстве Зеленского. Он также заявил, что никаких тайных договоренностей между Киевом и Москвой относительно урегулирования ситуации в Донбассе нет.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в том же году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в оккупации неподконтрольных территорий. Москва отвергает претензии.