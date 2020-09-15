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Зеленский рассказал о гуманитарной катастрофе в ДНР и ЛНР

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Стрингер / РИА Новости

На неподконтрольной Украине территории Донбасса гуманитарная катастрофа из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент Владимир Зеленский в интервью австрийской газете Wiener Zeitung.

«Здесь проживает три миллиона украинцев, больше, чем в некоторых странах Европы. Многие из этих людей больны коронавирусом, мы там имеем дело с гуманитарной катастрофой», — рассказал он о положении в самопровозглашенных Донецкой и Луганской областях (ДНР и ЛНР) накануне визита в Вену.

Зеленский считает, что люди, которые живут на «оккупированной части Донбасса», могут видеть лучшую жизнь «по ту сторону фронта». «У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки», — считает он.

Власти ЛНР подтверждают 777 случаев инфицирования коронавирусом и 22 смерти; ДНР — 2810 заражений с начала пандемии, летальных случаев — 158.

На Украине при этом зафиксировано более 157 тысяч инфицированных коронавирусом. Почти 70 тысяч пациентов выздоровели, 3211 человек скончались.

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