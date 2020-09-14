Бывший глава офиса Зеленского рассказал о перенесенном коронавирусе

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о перенесенном им коронавирусе, сообщают «Українськi Новини».

«Надену маску, потому что боюсь, что снова заболею», — заявил Богдан перед допросом в Государственном бюро расследований (ГБР), куда его вызвали после интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Отвечая на уточняющие вопросы, Богдан сообщил, что в начале лета сдал тест на антитела к коронавирусу. Анализ показал их наличие, что свидетельствует о том, что ранее пациент перенес COVID-19.

Ранее сообщалось, что Богдан разъяснил свои слова про срыв операции украинских спецслужб по задержанию россиян из ЧВК Вагнера. По словам бывшего чиновника, он узнал об этом из СМИ.

Богдану направили повестку после того, как он в интервью заявил, что нынешний глава офиса Зеленского Андрей Ермак дал России ряд обещаний. «Мы вам — корабли, вы нам — воду в Крым. Мы вам — пленных, вы нам — прямое авиасообщение. Мы вам — три миллиарда долларов по решению суда, а вы нам — что-то», — описал он якобы существующие договоренности.

ГБР вызвало экс-чиновника на допрос, сославшись на общественную значимость данных вопросов.

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