Бывшего главу офиса Зеленского вызвали на допрос после интервью Гордону

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана после его слов в интервью журналисту Дмитрию Гордону о договоренностях с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ГБР заявили, что Богдан обнародовал информацию о наличии неких договоренностей с российскими должностными лицами по статусу Крыма, авиасообщению с РФ и обмену пленными, не предусмотренных законами или директивами верховного главнокомандующего. Учитывая общественную значимость данных вопросов, следователи направили Богдану повестку на допрос в качестве свидетеля.

Богдан в интервью заявил, что нынешний глава офиса Зеленского Андрей Ермак дал России ряд обещаний. В документе, о котором Богдан слышал от дипломатов и сотрудников спецслужб, содержится 12 или 13 пунктов.

«Это какой-то алгоритм действий. "Мы вам — корабли, вы нам — воду в Крым. Мы вам — пленных, вы нам — прямое авиасообщение. Мы вам — три миллиарда долларов по решению суда, а вы нам — что-то"», — рассказал бывший чиновник и добавил, что речь, в частности, шла и об увольнении всех прозападных украинских политиков.

Богдан также сказал, что Украина не выполнила обещания, данные президенту России Владимиру Путину.

После интервью экс-чиновник заявил, что испугался физической расправы и бежал в Румынию.