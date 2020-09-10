Бывший глава офиса Зеленского испугался расправы и бежал из Украины

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан испугался физической расправы после интервью с журналистом Дмитрием Гордоном и был вынужден бежать из Украины в Румынию. Об этом Богдан написал в своем Telegram-канале.

«В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу», — признался Богдан. Он также заявил, что теперь о своих «приключениях» будет писать в канале.

В начале августа у Богдана сгорел электромобиль Tesla. Основная версия — поджог, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Депутат обвиняет в произошедшем власть.

Богдан официально ушел в отставку 11 февраля. Его место занял советник президента Андрей Ермак. Источники в окружении Зеленского рассказали, что президента раздражало приписываемое Богдану влияние на него.