На Украине назвали дело «вагнеровцев» сорванной операцией своих спецслужб

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал историю с задержанием в Белоруссии бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера «сорванной операцией украинских спецслужб». Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, запись доступна на YouTube.

По его словам, в разработке операции участвовало главное управление разведки Минобороны совместно с представителями США. Они создали в Венесуэле фирму, которая должна была нанять «вагнеровцев», а транзитным пунктом их маршрута оказалась бы Украина.

Богдан рассказал, что операция готовилась больше года в обстановке строгой секретности, однако ее провал произошел из-за утечки информации от человека в самом ближайшем окружении Владимира Зеленского. Он считает, что сам Зеленский мог не знать об этом, так как для него очень важен вопрос соблюдения перемирия. «У президента 97 процентов его работы на сегодняшний день — это создание позитивного пиар-образа. И для него перемирие — это самый главный запрос. Выборы же скоро», — сказал Богдан.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 «вагнеровца», которых власти обвинили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что часть из них имела украинские паспорта и воевала в Донбассе. Украина запросила их экстрадицию, однако задержанные вернулись в Россию.

Главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что СБУ хотела выманить бойцов ЧВК на Украину и затем использовать для обмена пленными с Россией. Однако операция провалилась из-за офиса Зеленского. Сам президент назвал бредом сообщения о «сливе» операции спецслужб по захвату «вагнеровцев».