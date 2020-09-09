Суд постановил завести дело на главу офиса Зеленского из-за «вагнеровцев»

Шевченковский райсуд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) завести дело о возможной госизмене Андрея Ермака, главы офиса президента Владимира Зеленского. Заявление депутата Верховной Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев публикует издание «НВ».

Суд постановил открыть дело по статьям «Государственная измена» и «Шпионаж» в связи с провалом операции по задержанию российских бойцов ЧВК Вагнера, утверждает Арьев. Он намерен добиться создания временной следственной комиссии в Верховной Раде.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 «вагнеровца», которых власти обвинили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что часть из них имела украинские паспорта и воевала в Донбассе. Украина запросила их экстрадицию, однако задержанные вернулись в Россию.

Главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что СБУ хотела выманить бойцов ЧВК на Украину и затем использовать для обмена пленными с Россией. Однако операция провалилась из-за офиса Зеленского. Сам президент назвал бредом сообщения о «сливе» операции спецслужб по захвату «вагнеровцев».

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