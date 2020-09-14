Бывший глава офиса Зеленского объяснил свое заявление о деле «вагнеровцев»

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан объяснил свое заявление о том, что дело с задержанием россиян из частной военной компании (ЧВК) Вагнера является сорванной спецоперацией украинских спецслужб. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Богдана, он узнал об этом из СМИ.

Дополнительную информацию он сообщать отказался, сославшись на тайну следствия.

Ранее Богдана вызвали на допрос из-за его слов о «вагнеровцах» и договоренностях украинского руководства с Россией.

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 «вагнеровца», которых власти обвинили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами 9 августа. Выяснилось, что часть из них имела украинские паспорта и воевала в Донбассе. Украина запросила их экстрадицию, однако задержанные вернулись в Россию.

Главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что СБУ хотела выманить бойцов ЧВК на Украину и затем использовать для обмена пленными с Россией. Однако операция провалилась из-за офиса Зеленского. Сам президент назвал бредом сообщения о «сливе» операции спецслужб по захвату «вагнеровцев».