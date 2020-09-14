Главнокомандующий украинской армией вылечился от коронавируса

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак вылечился от коронавируса. Об этом сообщает «112 Украина».

Состояние Хомчака стабильное, он чувствует себя хорошо.

Главнокомандующий подчеркнул, что ситуация с распространением коронавируса в украинской армии (в том числе и на линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе) остается стабильной.

Хомчак заразился коронавирусом две недели назад. Все это время он находился на самоизоляции. Коронавирусом также переболели лидер украинских раскольников Филарет и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко.

По последним данным, на Украине зафиксировано более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом. Почти 70 тысяч пациентов выздоровело.