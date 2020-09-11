Бывший премьер-министр Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко вылечилась от коронавируса. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока, передает УНИАН.

«Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», — заявила Сорока.

По ее словам, Тимошенко чувствует себя значительно лучше. «Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе», — добавила пресс-секретарь политика.

О том, что Тимошенко, ее дочь и зять заразились коронавирусом, стало известно 23 августа. Сообщалось, что депутата подключили к аппарату ИВЛ, но позже ее соратники опровергали это.

11 сентября стало известно, что Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — за сутки в стране выявлено более 3 тысяч новых случаев.