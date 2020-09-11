Украина поставила новый антирекорд по коронавирусу

Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — за сутки в стране выявлено более 3 тысяч новых случаев. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщает «Интерфакс — Украина».

Прирост составил 3144 случая инфицирования. Больше всего зараженных выявлено в Киеве — 404 человека. Далее идут Тернопольская (302), Одесская (283) и Харьковская (280) области. За сутки умерли 53 пациента, выздоровели 1128 человек.

Всего с начала пандемии коронавируса на Украине было выявлено более 148 тысяч инфицированных. Из них 3076 человек скончались, а более 67 тысяч — вылечились.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились лидер украинских раскольников Филарет и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

8 сентября Киев заявил, что откажется от разработанной в России вакцины от коронавируса в пользу производителей из Евросоюза и США.