Главнокомандующий украинской армии заразился коронавирусом

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заразился коронавирусом. Об этом в четверг, 10 сентября, сообщил «Фактам ICTV» начальник Управления по связям с общественностью армии полковник Богдан Сеник.

«В течение двух недель главнокомандующий Вооруженных сил генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции, на данный момент его состояние удовлетворительное», — рассказал Сеник.

Он заверил, что Хомчак отправился на изоляцию сразу, как получил положительный тест на коронавирус.

За сутки в ВСУ выявили 44 новых случая COVID-19, всего заразились 643 человека. С начала пандемии в армии выздоровели 1440 пациентов с коронавирусом, скончались шесть.

Всего на Украине было подтверждено более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 3023 инфицированных, выздоровели почти 66 тысяч.