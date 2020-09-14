Мэр Харькова впал в кому

Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких, он впал в кому. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

По информации журналистов, у Кернеса выявили коронавирус, который протекает в крайне тяжелой форме.

Как отмечает Telegram-канал Klymenko Time, создателем которого является бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, в 17-й городской больнице Харькова еще вчера утром были замечены автомобили Кернеса. Медицинское учреждение ранее было перепрофилировано для лечения инфицированных коронавирусом.

Последний раз Кернес появлялся на публике 23 августа. По данным источников, он заразился коронавирусом в начале месяца и попал в больницу на прошлой неделе. Пресс-служба Кернеса ранее опровергала информацию, что у него лабораторно подтвержден COVID-19.

По последним данным, с начала пандемии на Украине зафиксировано более 157 тысяч инфицированных коронавирусом. Почти 70 тысяч пациентов выздоровело, 3211 человек скончалось.