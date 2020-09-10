Зеленского призвали пойти в наступление на Крым

Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента Украины в 2014 году, призвал действующего главу государства Владимира Зеленского пойти в наступление на Крым. Видеозапись его пресс-конференции доступна на YouTube.

В ответ на вопрос журналиста, сдал ли он Крым в 2014 году, Турчинов ответил, что сдают бутылки, а Крым был захвачен.

Он подчеркнул, что если действующая власть считает, что его кабинет плохо защищал полуостров, то сейчас у нее есть все возможности способствовать его возвращению, включая военные. «У президента Зеленского сейчас есть инструменты, в том числе армия. Вперед! Почему они этого не делают?» — сказал он.

Вину за потерю Крыма Турчинов возложил на «деятелей, которые разоружали армию, которые уничтожали украинскую оборону».

Ранее он заявил, что в случае если Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Киев считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти опровергают эти обвинения.