Киев пообещал завершение войны в Донбассе при Зеленском

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак пообещал, что война в Донбассе завершится при президентстве Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

«В течение своей каденции Зеленский закончит войну. У меня нет сомнений», — заявил Ермак.

Глава офиса президента также заявил, что никаких тайных договоренностей между Киевом и Москвой относительно урегулирования ситуации в Донбассе нет. «Это из сферы конспирологии. А конспирология всегда дает такие идеи про какие-то тайные договоренности», — сказал Ермак.

Ранее Зеленский заявил, что хочет не просто закончить войну в Донбассе, но сделать это без потери территорий. Он подчеркнул, что вопрос прекращения боевых действий является приоритетным для украинской власти, однако она не готова уступать территории ради этого.

Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в оккупации неподконтрольных территорий. Москва отвергает претензии.