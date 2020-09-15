Зеленский заявил об отсутствии отношений между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии отношений между его страной и Россией. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает «Интерфакс-Украина».

«К сожалению, мы потеряли это слово [отношения]. И потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины», — сказал Зеленский в ответ на вопрос журналистов, какие у него отношения с президентом России Владимиром Путиным.

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По словам Зеленского, раньше украинцы и россияне называли друг друга братьями и сестрами, отношения между странами были прекрасные.

«А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня — нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что "между нами"», — отметил он.

При этом Зеленский заявил, что власти двух стран начали диалог, и это привело к режиму тишины в Донбассе и обмену пленными. «Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу "отношений" нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить», — заключил он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Часть Донецкой и Луганской областей в том же году провозгласили независимость. Киев пытался вернуть мятежные области силой. Украина обвиняет Россию в оккупации Крыма и части Донбасса.