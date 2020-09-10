Зеленский заявил о нежелании белорусов жить при российской демократии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Jerusalem Post заявил о нежелании белорусов жить при российской демократии.

По словам Зеленского, Россия всегда имела большое влияние на Белоруссию. Сегодня же белорусы хотят свободных и честных выборов. «Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не российской “демократии"», — сказал украинский президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не поддерживает какое-либо внешнее вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов, главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются пятую неделю. Первые акции жестко разгонялись силовиками.

Зеленский порекомендовал Лукашенко провести повторные выборы. В Белоруссии ответили, что не нуждаются в «заезженных советах». Киев также запрашивал у Минска экстрадицию задержанных бойцов российской ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но безуспешно. Украина отозвала посла для консультаций по перспективам двусторонних отношений «в новой реальности» и приостановила все контакты с Белоруссией.