Украина приостановила все контакты с Белоруссией

Киев приостановил все контакты с Минском, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «1+1».

«Только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести репутационных, моральных, этических потерь для Украины, эти контакты будут возобновлены», — сказал Кулеба.

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По словам министра, последний раз президент Украины Владимир Зеленский общался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко перед выборами в республике.

Ранее Зеленский посоветовал Лукашенко в ближайший месяц провести повторные выборы главы государства и пригласить на них независимых наблюдателей. МИД Белоруссии ответил, что Минск не нуждается в «заезженных советах», и призвал украинские власти заниматься своими проблемами.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты. Они вспыхнули после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Граждане, не согласные с официальными данными, требуют проведения новой и честной процедуры голосования.

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