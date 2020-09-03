Украина заявила о готовности к жестким шагам в отношении Белоруссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева предпринять жесткие шаги в отношении Белоруссии, передает Gazeta.ua.

Глава МИД пояснил, что Украина отозвала посла из Минска для консультаций, чтобы показать свое отношение к решению Белоруссии передать России бойцов ЧВК Вагнера, а также к безосновательным обвинениям во вмешательстве во внутренние дела.

«Не исключаю, что он вернется в Минск. Но если недружественные действия Белоруссии будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультации», — сказал Кулеба.

В Белоруссии третью неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных итогов президентских выборов 9 августа, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал ему провести повторные выборы. Минск ответил, что не нуждается в «заезженных советах».

29 июля в Белоруссии задержали 33 россиянина. Власти объявили, что они являются членами частной военной компании (ЧВК) Вагнера и готовили массовые беспорядки. Выяснилось, что некоторые из них имеют украинские паспорта и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, однако задержанные вернулись в Россию.

Украина отозвала посла из Минска для проведения консультаций по перспективам двусторонних отношений «в новой реальности». Позже Киев объявил, что приостановил все контакты с соседней страной.