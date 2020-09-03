Лукашенко обвинил Украину в управлении белорусскими протестами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Украину и европейские страны в управлении протестами, происходящими в республике. Об этом он заявил во время назначения руководителей местных органов власти, передает ТАСС.

«На обстановку в Беларуси в большей мере влияют внешнее вмешательство во внутренние дела страны и управление протестными акциями из-за рубежа. Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются уже три недели. Первые акции жестко разгонялись с помощью спецсредств. Были задержаны семь тысяч человек, известно о гибели четырех граждан. Правозащитники пожаловались в ООН на пытки задержанных.

Лукашенко утверждал, что за массовыми протестами стоит Запад. Президент Украины Владимир Зеленский порекомендовал ему провести повторные выборы. Минск ответил, что не нуждается в «заезженных советах». Позже Украина объявила, что приостановила все контакты с соседней страной. Они будут возобновлены, лишь когда Киев убедится, что они не несут для него «репутационных, моральных, этических потерь».