Больше половины украинцев заявили о недоверии Зеленскому

Более половины украинцев не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют итоги опроса, которые были опубликованы на сайте украинского Института анализа и прогнозирования.

О своем недоверии главе государства заявили 54,7 процента граждан, еще 38,9 процента придерживаются обратного мнения. При этом в прошлом месяце эти показатели составляли 57 и 37,4 процента соответственно.

Однако процент недоверия граждан в отношении правительства страны и Верховной рады выше. Так, 75,7 процента респондентов не доверяют кабмину, а 79 процентов не доверяют парламенту. Процент доверия этим структурам составил 18,2 процента и 15,5 процента соответственно.

Уточняется, что опрос проводился среди жителей всех городов Украины, кроме населенных пунктов республик Донбасса. Всего в нем принял участие 2031 человек.

В начале июля сообщалось, что деятельностью Зеленского довольны 36 процентов граждан страны. Кроме того, 53 процента опрошенных посчитали, что из-за некомпетентности власти грядущей осенью в стране может наступить экономический кризис.