Большинство украинцев высказали недоверие Зеленскому

Уровень недоверия жителей Украины к президенту Владимиру Зеленскому составил 51 процент. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, передает «Интерфакс-Украина».

Зеленский в то же время остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди населения — 41 процент. «Всем политикам, чьи фамилии были представлены в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие», — говорится в отчете Центра.

Так, уровень доверия к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову составил 32 процента, а уровень недоверия — 48 процентов. Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 13 процентов и не доверяют 77 процентов, премьер-министру Денису Шмыгалю — 12 процентов и 61 процент соответственно.

Низким является и доверие к оппозиционным политикам. Юрию Бойко доверяют 22 процентов респондентов, не доверяют — 67 процентов, Петру Порошенко — соответственно 17 процентов и 77 процентов.

Опрос проводился с 17 по 24 июня методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3 процента.

Ранее в июне сообщалось, что баланс доверия к Зеленскому за год опустился с 34,1 процента до минус 8,9 процента, впервые став негативным. По данным опроса, полностью доверяют Зеленскому 13 процентов респондентов, скорее доверяют — 28,3 процента, скорее не доверяют — 25,4 процента. Полностью не доверяют главе государства 24,8 процента украинцев.

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