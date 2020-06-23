Украинцы перестали доверять Зеленскому

Баланс доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому за год опустился с 34,1 процента до минус 8,9 процента, впервые став негативным. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг», пишет «Страна.ua».

По данным опроса, полностью доверяют Зеленскому 13 процентов респондентов, скорее доверяют — 28,3 процента, скорее не доверяют — 25,4 процента. Полностью не доверяют главе государства 24,8 процента украинцев.

На еще более высоком уровне отрицательный баланс доверия зафиксирован у Национального банка (НБУ) (минус 44,6 процента), правительства (минус 54,3 процента) и Верховной Рады (минус 55,4 процента). Согласно данным опроса, наименьший уровень доверия среди украинцев имеет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), его отрицательный баланс составляет минус 62,8 процента.

Позитивный баланс доверия имеют только Вооруженные силы Украины, этот показатель составляет 32,4 процента.

Исследование проводилось 10-19 июня на всей территории Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Социологи опросили 3 037 человек.

18 мая сообщалось, что рейтинг Зеленского опустился ниже 40 процентов. По данным социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг», если бы президентские выборы состоялись в середине мая, главным конкурентом нынешнего главы государства стал бы сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (13,9 процента голосов). Далее идут Петр Порошенко (13,3 процента) и Юлия Тимошенко (8,6 процента).

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