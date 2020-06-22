Зеленский сравнил себя с канатоходцем под куполом цирка

Президент Владимир Зеленский сравнил нахождение на посту главы государства с положением канатоходца под куполом цирка. Перевод его интервью изданию The Globe and Mail размещен на официальном сайте президента.

По его словам, в условиях пандемии коронавируса все время приходится искать баланс между спасением экономики и людей.

«Мы знаем только начало этой битвы, и никто не знает финала. Мы держим равновесие, чтобы не было большого количества заболеваний», — сказал он. Зеленский также призвал все страны пересмотреть приоритеты и больше сотрудничать друг с другом.

Ранее правительство Украины до 31 июля продлило действие адаптивного карантина. Ужесточение или ослабление ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом на Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 случай заражения.

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