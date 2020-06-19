В правительстве Украины назвали анархией поведение граждан во время карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал анархией поведение граждан во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Vesti.ua.

«Иногда анархия полная происходит с точки зрения соблюдения правил карантина. Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе», — заявил Степанов и призвал граждан «задуматься» и посмотреть на статистику зараженных.

Правительство Украины до 31 июля продлило действие адаптивного карантина. Ужесточение или ослабление ограничений зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

19 июня Украина поставила очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом — за сутки был выявлен 921 новый случай инфицирования, зарегистрировано 19 смертей. Всего с начала пандемии в стране заразились коронавирусом 34 984 человека. Скончались 985 пациентов, выздоровели 16 033.

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