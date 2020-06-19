На Украине зафиксирован рекорд по числу заражений коронавирусом

За последние сутки на Украине установлен рекорд по статистике заражений коронавирусом. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Лабораторно подтвержден 921 новый случай инфицирования, зарегистрировано 19 смертей. Число поправившихся пациентов за день составило 586. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что среди заразившихся – 64 ребенка и 161 медицинский работник. 182 человек госпитализированы.

«Уже в течение почти 10 дней, каждое утро, объявляя эти цифры, мы наблюдаем рост заболеваемости и каждое утро обращаемся к вам по соблюдению тех правил, которые установлены в стране», — сказал министр и добавил, что в течение суток врачи сделали более 19 тысяч тестов.

18 июня главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантинные ограничения, которые на Украине ввели с 12 марта, спасли сотни тысяч людей.

Сейчас всей территории Украины действует «адаптивный карантин» до конца июля. Введение и снятие тех или иных ограничительных мер зависит от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

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