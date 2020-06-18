Украина обновила рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Украина обновила рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНИАН.

За минувшие сутки коронавирус в стране обнаружили у 829 человек, зафиксировано 23 летальных случая.

Всего за все время пандемии на Украине заболели 34 063 человека, 966 пациентов скончались.

12 марта правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля. С 6 апреля в стране ужесточили карантинные меры, в частности правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Граждан обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

С 11 мая ограничительные меры были ослаблены. В стране начали работу магазины непродовольственных товаров, летние площадки ресторанов и кафе, снят запрет на прогулки в парках. 1 июня начался очередной этап ослабления карантина.

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