Резкое снижение роста заражений коронавирусом в Киеве объяснили сбоем

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил резкое снижение роста числа случаев заражения коронавирусом в украинской столице сбоем в работе лаборатории. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, из-за технических проблем сотрудники лаборатории не успели внести данные обо всех зараженных, выявленных за последние сутки.

«Это, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил. Расслабляться рано. Будьте осторожны. Берегите себя!» — заявил Кличко.

По официальным данным, число новых пациентов с коронавирусом в Киеве снижается четвертый день подряд. Если 12 июня сообщалось о 95 случаях инфицирования, выявленных за сутки, то 16 июня — уже о 28.

16 июня на Украине зафиксировали 666 новых случаев инфицирования коронавирусом, 11 пациентов из числа ранее заразившихся умерли, 275 выздоровели. С начала пандемии COVID-19 выявили у 32 476 человек, 912 скончались.

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