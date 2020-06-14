Призывавшего киевлян сидеть дома Кличко поймали на нарушении карантина

Мэра Киева Виталия Кличко заподозрили в грубом нарушении карантина в Киеве. Об этом сообщает УНИАН.

Призывающего украинцев сидеть дома заметили в ресторане «Охота на овец» в компании мужчины и двух девушек после 22:00. Правилами запрещается нахождение за столиком более четырех лиц, расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра, а сами рестораны должны прекращать работу не позднее 22.00.

В мае сообщалось о планах градоначальника ввести более строгий каратин. По его словам, ситуация непростая, особенно накануне даты ослабления карантина. Кличко отметил, что любые послабления будут нелогичными и приведут к инфекционному взрыву, если динамика заражения коронавирусом будет расти. «Тогда придется вводить более строгий карантин», — сказал он.

На Украине подтверждено 31 154 случая заражения коронавирусом, выздоровели 14 082 человека, умерли 889 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!