Названы не готовые к смягчению карантина украинские регионы

Украинские власти назвали не готовые к переходу на второй этап смягчения карантина регионы. По данным Минздрава, это Киев и еще семь областей, передают в понедельник, 8 июня, «Українські Новини».

В целом по стране число новых случаев коронавируса снижается второй день подряд. Однако некоторые регионы не соответствуют критериям перехода на второй этап ослабления карантина: Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Черновицкая и Черниговская области.

По последним данным, на Украине зафиксированы 27 462 зараженных коронавирусом. С начала эпидемии скончались 797 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 12 тысяч инфицированных. В середине марта правительство Украины ввело общенациональный карантин сроком на месяц. Его действие продляли, но часть ограничений постепенно начали смягчать.

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