На Украине отсрочили весенний призыв для выпускников из-за коронавируса

На Украине перенесли весеннюю призывную компанию для выпускников школ и вузов из-за карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает УНИАН.

По ее словам, поскольку вступительные экзамены также отстрочены, Минобразования достигло договоренности с министерством обороны о переносе начала призывного периода. «Чтобы не допустить таких случаев, когда не окончил [вуз], или выпускники [школ], которым 18 лет уже в июле, когда еще нет результатов ВНО (внешнее независимое оценивание, аналог российского ЕГЭ — прим. «Ленты.ру») и еще не началась вступительная кампания — чтобы их не призывали в армию», — пояснила Мандзий.

Ранее военный призыв, который планировали провести в апреле-июне, решили сместить на месяц. В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, позволивший призывать на службу мужчин в возрасте от 18 лет — до этого призыв начинался с 20-летнего возраста. Позже Генштаб разъяснил, что юноши 18-19 лет могут идти служить только по собственному желанию.

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