Директора украинской школы захотели наказать тюрьмой за нарушение карантина

Директора киевской школы захотели наказать тюремным сроком за нарушение карантина. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, женщина пришла на работу, несмотря на положительный тест на коронавирус. Сейчас под наблюдением врачей находятся 16 человек, контактировавших с ней. Уточняется, что детей среди них нет.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщине может грозить от трех до шести лет лишения свободы.

В середине марта правительство Украины ввело общенациональный карантин сроком на месяц. Его действие продлили, но часть ограничений постепенно начали смягчать.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 31 810 человек. Из них 14 253 выздоровели, скончался 901 инфицированный. За последние сутки инфекцию выявили у 656 граждан, это один из наибольших приростов с начала пандемии.

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