На Украине призвали отказаться от возвращения карантина несмотря на жертвы

Бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов призвал правительство страны отказаться от возвращения карантина несмотря на возможные жертвы. Свое мнение он выразил в Facebook.

Согласно прогнозу возглавляемой Миловановым Киевской школы экономики, к концу года от коронавируса на Украине может умереть до 7500 человек, но потери для экономики будут серьезнее.

«Количество активных случаев неуклонно растет. Никакого пика, никакого плато заболевания не было. Экономические потери примерно равны экономической стоимости / оценке спасенных человеческих жизней. Надеюсь, у политиков хватит мужества и воли не возвращать карантин», — написал он.

Милованов уже выступал против введения карантина в самом начале пандемии. Тогда он рассказал, что, по самым скромным подсчетам экономического ущерба от карантина, цена одной спасенной жизни будет составлять 40 миллионов гривен, которых недосчитается экономика. «Справедлива ли эта цена? Каждый должен ответить себе на этот вопрос сам», — подчеркнул он.

В середине марта правительство Украины ввело общенациональный карантин сроком на месяц. Его действие продляли, но часть ограничений постепенно начали смягчать.

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