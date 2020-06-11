Украина побила рекорд по числу заразившихся коронавирусом, выявленных за последние сутки. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает издание «НВ» со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

За минувшие сутки коронавирус в стране выявили у 689 человек, зафиксирован 21 летальный случай, еще 372 пациента излечились.

При этом число новых случаев растет второй день подряд после пятидневного снижения. За сутки заразилось рекордное число человек, предыдущий рекорд был зафиксирован 4 июня.

Всего за все время пандемии на Украине выявили 29 070 случаев коронавируса. 13 141 пациент выздоровел, 854 скончались.

В стране действует карантин, условия которого постепенно смягчаются.

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