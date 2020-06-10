Мэр Киева Виталий Кличко заявил о максимуме госпитализированных с коронавирусом в Киеве. Трансляция его обращения велась в среду, 10 июня, в Facebook.

По словам градоначальника, только за последние сутки госпитализировано 63 человека. Всего в стационарах находится 408 человек с пневмонией, у 223 из них подтвержден коронавирус.

Также Кличко рассказал, что 56 человек находится в тяжелом состоянии, из них пятеро — на искусственной вентиляции легких.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о сохранении масочного режима в стране из-за пандемии коронавируса. Украинский лидер заявил, что ослабление карантина спасет экономику, но коронавирус «никуда не исчез». Жесткий карантин спас много жизней, уверен Зеленский. Но люди ежедневно умирают от осложнений, вызванных коронавирусом.

По последним данным, на Украине 28 381 человека заразились коронавирусом, из них 833 умерли, более 12 тысяч выздоровели.

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