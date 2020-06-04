На Украине выявили рекордное число зараженных коронавирусом

На Украине выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом за последние сутки. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает «Gordonua.com» со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны.

За сутки коронавирус обнаружили у 588 человек. До этого наибольший суточный прирост был зарегистрирован 22 апреля — 578 случаев.

Общее число инфицированных в стране достигло 25 411. С начала эпидемии скончались 747 человек, в том числе 12 умерли за последние сутки.

Украина с 1 июня перешла к новому этапу смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что эпидемическая ситуация в большинстве регионов позволяет открыть фитнес-центры и учебные заведения, возобновить автомобильное сообщение между областями и железнодорожные перевозки.

Кроме того, 10 июня планируется открыть пропускные пункты на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

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