Правительство Украины пообещало повысить зарплату врачам на 75 процентов

Правительство Украины пообещало с 1 сентября повысить зарплату врачам на 75 процентов. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании кабмина, передает «Страна.ua».

«Всем врачам, независимо от должности, предлагаем повысить оклад на 75 процентов, среднему медперсоналу —на 50 процентов, младшим медсестрам — на 25 процентов», — сказал Шмыгаль и заверил, что это повышение — только начало.

«Помимо этого на экстренную медицину государство дополнительно выделяет почти 1,3 миллиарда гривен, что даст возможность нашим фельдшерам значительно улучшить условия, в которых они предоставляют помощь украинцам», — добавил премьер. Чтобы не допустить закрытия больниц, власти выделяет 2,3 миллиарда гривен.

Ранее Шмыгаль заявил о начале второй волны коронавируса на Украине.

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