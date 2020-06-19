Премьер Украины заявил о начале второй волны коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны коронавируса в стране, передает «Страна.ua».

Шмыгаль сказал, что 19 июня был поставлен очередной антирекорд по заражению коронавирусом — почти тысяча новых случаев за сутки. Причина в том, что многие перестали соблюдать карантин, поскольку решили, что вирус исчез и уже нет шансов заболеть.

«Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, — как хотите, можно называть, — волны заболеваемости коронавирусом», — констатировал глава правительства.

Единственный способ победить коронавирус — соблюдать социальную дистанцию, дезинфекцию и масочный режим, заверил Шмыгаль.

«Новые жертвы коронавируса, очередная волна роста заболеваний должны стать сигналом того, что это не фейк, не придуманные вещи. Это угроза, которая ходит рядом с каждым из нас», — подчеркнул он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал анархией поведение граждан во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

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