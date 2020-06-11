Власти Украины допустили отмену выборов из-за коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил отмену местных выборов осенью в случае введения тотальных карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, 11 июня, передают «Українськi Новини».

«Мир живет в условиях неопределенности с коронавирусом, "коронакризисом". Если в Украине будут основания для ввода тотального карантинного ограничения, то, наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы», — сказал Шмыгаль.

По его словам, власти надеются, что смогут эффективно управлять адаптивным карантином и провести голосование.

Верховная Рада намерена огласить проведение местных выборов до 15 июля. Центральная избирательная комиссия разрешила голосовать по месту фактического проживания, а не регистрации.

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