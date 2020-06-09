Зеленский обвинил нелояльных власти мэров в сепаратизме

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нелояльных центральной власти мэров. Его слова приводит «Украинская правда».

Президент сказал, что такие руководители настроены «не против правительства, а в первую очередь против Украины», и обвинил их в сепаратизме.

«Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это против государства. Это чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией», — считает Зеленский.

Также украинский президент сообщил, что забрал бы у градоначальников возможность распределять средства на строительство и ремонт дорог, переведя это в полномочия центральной власти, но в таком случае «начнется война».

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия анонсировал глобальное обновление украинской власти с помощью местных выборов. По его словам, партия Зеленского не будет договариваться с представителями местных элит, а поведет на выборы полностью свою команду. Арахамия пообещал, что «Слуга народа» устроит на выборах «политическое цунами».

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