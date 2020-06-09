Зеленский ответил на обвинения в сравнении Украины с проституткой

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в том, что он в своих шутках сравнивал страну с проституткой. Об этом во вторник, 9 июня, сообщает «ЛIГА. Новости».

Зеленский заявил, что никогда не называл Украину проституткой. «Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял как шутку и сравнение Украины с проституткой, то за такие вещи мне стыдно. И я не прав», — сказал президент в интервью «Украинской правде».

Он пояснил, что речь в шутке шла о несамостоятельности финансовой системы Украины. Зеленский подчеркнул, что «страна должна быть независимой, и никто не имеет права ей управлять».

Еще до того, как стать президентом, в одной из сценок шоу «Вечерний Квартал», посвященной международным кредитам, Зеленский сказал, что «Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых: готова принять в любом количестве, с любой стороны».

В июне 2019 года Зеленский вызвал возмущение общественности, назвав украинок туристическим брендом. Оскорбленные женщины запустили в соцсетях флешмоб #Ятобінебренд («Я тебе не бренд»).

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