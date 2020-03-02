Зеленского обвинили в сексизме

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал скандал сексистским заявлением, передает «Обозреватель».

Глава государства выступал на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли. Решив дать слово присутствующим, он заявил: «Пусть женщина первая скажет, это правильно…». Его перебил мужчина из зала, которому Зеленский ответил: «Да подождите, вы же не женщина, вы человек серьезный». Комментаторы в интернете обвинили президента в сексизме.

В июне 2019 года Зеленский вызвал возмущение общественности, назвав украинок туристическим брендом. «Туристы всегда говорили, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Это все есть, оно остается нашим брендом», — сказал президент. Оскорбленные женщины запустили в соцсетях флешмоб #Ятобінебренд («Я тебе не бренд»).

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